Yeni turist ekibi, uzay istasyonuna ulaştı Uzaya ikinci kez yapılan özel uçuş başarıyla gerçekleşti. 3 kişilik turist ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiği AX-2, SpaceX tarafından başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Uzaya 2. kez düzenlenen özel uçuşla Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Özel Axiom Space şirketi tarafından uzaya gönderilen 4 kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından karşılandı. Yolcular arasında, Suudi Arabistan'ın uzaya çıkan ilk kadın astronotu Rayanah Barnavi, Suudi pilot Ali Alkarni ve Amerikalı iş insanı John Shoffner yer aldı. Suudi Arabistan'ın uzay planları Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.