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    Yeni Zelanda, ABD'nin uzay faaliyetlerini düzenleyen Artemis anlaşmalarını imzaladı

    Yeni Zelanda, uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmalarına imza attığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:04
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    Yeni Zelanda, ABD'nin uzay faaliyetlerini düzenleyen Artemis anlaşmalarını imzaladı

    Bildiğiniz gibi ABD ve diğer birçok ülke, yakın gelecekte önce Ay'a gitmek ve buraya kurulacak üs ile Mars'a ulaşmanın planlarını yapıyor.

    ABD ise, uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmalarını hayata geçirmişti.

    Yeni Zelanda, söz konusu anlaşmalara imza atan ülkeler arasına katıldı. Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, “Yeni Zelanda, uzay araştırmalarının bir sonraki aşamasının güvenli, sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde ve uluslararası hukuka tam uyum içinde yürütülmesini sağlamaya kararlıdır.” ifadelerini kullandı.

    NASA: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

    NASA Başkanı Bill Nelson, Yeni Zelanda'nın Artemis anlaşmaları ilkelerinin oluşturulmasına yardımcı olan sekiz ülkeden biri olduğunu ifade ederek, ülkenin anlaşmayı imzalamasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

    NASA

    ANLAŞMAYI İMZALAYAN ÜLKELER

    Artemis anlaşmalarına imza atan ülkeler; Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Kanada, İtalya, Lüksemburg ve Yeni Zelanda olarak biliniyor.

    UZAYDA ANLAŞMA ORTAMI SAĞLANACAK

    Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.

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