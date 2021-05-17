Yenilenen Redmi Note 8 satışa çıkacak

Yonga seti ve hızlı şarj gibi özellikleriyle yenilenen Redmi Note 8 Reloaded sürümü, yakında piyasaya sürülecek.

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin 2019 yılında tanıttığı ve dünya genelinde oldukça ilgi gören telefonları Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, satış rakamlarıyla şirketi oldukça memnun etmişti.

Xiaomi, en çok satan akıllı telefon modellerinden birisi olan Redmi Note 8'i yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İnternete sızdırılan sertifika onaylarına göre telefon, Redmi Note 8 Reloaded adıyla satışa çıkacak.

BAZI ÖZELLİKLER FARKLI OLACAK

Redmi Note 8 Reloaded, orijinal modelin yonga seti ve hızlı şarj bakımından güncellenmiş bir sürümü olacak. 6.3 inçlik Full HD ekran ve genel tasarım çizgilerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacağı söyleniyor.

İŞLEMCİ YENİLENDİ

Redmi Note 8 Reloaded sürümünde, 11nm mimaride 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinin yerine, 12nm sürecinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin olduğu MediaTek G85 işlemcisine yer verilecek.

Telefonda 4GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri sunulurken, normal modeldeki 18W hızlı şarj, Reloaded sürümünde 22,5W seviyesine yükseltildi. Telefonun kamera ve batarya özellikleri ise orijinal modelle aynı kalacak.

Redmi Note 8 Reloaded modelinin AB ve Rusya odaklı bir satış stratejisi izleyeceği ifade ediliyor. Telefonun satış fiyatının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.