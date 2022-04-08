Yenilenen Tesla Cybertruck tanıtıldı: İşte tasarımdaki değişiklikler

Tesla, dört yıl önce tanıtılmasına rağmen henüz seri üretime geçmeyen elektrikli pick-up Cybertruck'ın güncellenmiş halini görücüye çıkardı.

Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve ardından üretim, 2023'ün ilk çeyreğine ertelenmişti.

Cybertruck yenilendi

Tesla, Teksas fabrikasında düzenlediği Cyber Rodeo etkinliğinde güncellenmiş Cybertruck'ı görücüye çıkardı.

Elektrikli pick-up daha önce tanıtılan konsept versiyonundan farklı olarak üretime hazır gövdesiyle karşımıza çıktı.

Kapılar otomatik açılacak

Yeni görüntülere yakından baktığımızda, aracın kapı kollarının kaldırıldığını görüyoruz. Elon Musk'a göre araç, sürücüyü otomatik olarak algılayıp kapıları açacak bir teknolojiye sahip olacak.

Diğer değişikler arasında büyük bir ön cam sileceği, yan aynalar, sis farları ve arka lambalardaki tasarımsal farklılıklar yer alıyor.

Ayrıca, fotoğraflardaki Cybertruck'ın jant tasarımı da ilk tanıtılan modelden farklı görünüyor. Görünüşe göre Tesla, 2023 yılına kadar araçta ufak çaplı değişikler yapmaya devam edecek.

Cybertruck'ın yer aldığı oldukça kârlı olan segment, ABD'de en çok satış yapan araçları barındırıyor.

Rakipleri yeni araçlar tanıtırken, Tesla'nın bu segmentte sattığı bir aracı bulunmuyor. Elon Musk, gecikme için özür diledi ve 2023 yılında seri üretime geçeceklerinin sözünü verdi.