Yer altından çekilen su miktarı Dünya'nın dönüş eksenini kaydırdı Yeni bir araştırmaya göre insanlar yer altından o kadar fazla su çektiler ki, Dünya'nın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaydı.

AA

Yeni bir araştırmaya göre, yer altından çekilen su miktarı Dünya'nın dönüş ekseninde kaymaya neden oldu.

Dünya'nın coğrafi kutbundaki kaymayı inceleyen araştırmacılar, yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını söylüyor.

80 cm doğuya kaydı

Araştırmaya göre insanlar yer altından o kadar fazla su çektiler ki, Dünya'nın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaydı.

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil. Yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor. Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.

Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği biliniyor. Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulunmuştu.

Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu. Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.