Yerli havacılık motorları artık seri üretime hazır Savunma ve havacılıkta ihtiyaç duyulan mikro jet motorlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 100 ve 200 nevtonluk motorları geliştirme çalışmaları artık tamamlandı ve motorlar seri üretime hazır hale getirildi.

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Türkiye'de hava, kara ve deniz platformlarının motorlarının yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik halihazırda birçok çalışma var.

Devrezli Makina Mikro Türbin Sanayii de hava araçlarını yurt dışı motor bağımlılığından kurtarmak için mikro bazlı jet motor projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda; 100, 200, 330 nevtonluk motorlar üzerinde çalışan Devrezli Makina, 100 nevtonluk motoru seri üretime hazır hale getirdi.

Testler tamamlandı

Yurt dışı pazarlar hedeflenerek IG-20 Thunder isimli verilen 200 nevtonluk mikro türbin model motoru ile 150 saat yer testi gerçekleştirildi.

Test sürecinde 5 defa genel bakım yapılan motorda, mekanik parçalarının performansı, yakıt sistemi performansı, pompa sistemleri performansı, itki devir ve ısı testleri, yakıt tüketim performansı ve elektronik kontrol sistemi üzerine çalışmalar tamamlandı.

Uçuş aşaması için Ankara'da bulunan Orhan Ünsal Hava Parkı tercih edildi ve toplam 4 sorti olacak şekilde 45 dakikalık bir uçuş gerçekleştirildi.

Sortilerin içerisinde akrobasi hareketleri yapıldı. Bu sayede motor yüksek g kuvvetlerine maruz bırakılarak mekanik parça dayanımları test edildi. Her sorti için 4 litre yakıt kullanılırken yüksek hız testinde saatte 400 km hıza ulaşıldı.

Devrezli Makina Mikro Türbin Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: