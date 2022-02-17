Yerli üretim Redmi 10 satışa çıktı: İşte fiyatı

Xiaomi’nin giriş-orta segmentteki yeni telefonu Redmi 10, yerli üretim olarak ülkemizde satışa sunuldu. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Akıllı telefon pazarında zirveyi zorlayan Xiaomi’nin yelpazesindeki önemli serilerden Redmi, geçtiğimiz yıl Redmi 10 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Giriş-orta segmentte konumlanan yerli üretim Redmi 10, ülkemizde satışa sunuldu. Telefonun fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca bir göz atalım.

REDMI 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi 10 modelinde 6.5 inç büyüklüğünde, 2400x1080 piksel çözünürlüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekran yer alıyor.

Adaptif yenileme hızı olarak da tanıtılan bu özellik, ekrandaki içeriğe bağlı olarak yenileme hızını otomatik olarak değiştiriyor ve bataryadan tasarruf edilmesini sağlıyor.

2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G88 yonga setinin güç verdiği modelde, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı karşımıza çıkıyor.

50MP çözünürlüğünde Samsung S5KJN1 sensöre sahip ana kameraya sahip Redmi 10, 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı sensör ve 2MP makro ve derinlik sensörleri de sunuyor.

18W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli bataryaya sahip Redmi 10, 22.5 Watt'lık bir şarj cihazı ile kutusundan çıkıyor.

REDMI 10 TÜRKİYE FİYATI

4GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip yerli üretim Redmi 10, 4 bin 499 TL’lik fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu. Telefonun 64GB depolama sürümü ise önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

Redmi 10'un yurt dışı fiyatlandırması ise şu şekilde açıklanmıştı: