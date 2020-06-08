Yerli ve milli haberleşme altyapısı MAYA yaygınlaştırıldı

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı; MAYA Sistemi'nin, bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarında testlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığınca (SSB) başlatılan, Milat Ar-Ge Projesi'nin ürünleştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve adını ULAK Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin (MAYA) baş harflerinden alan ULAK MAYA, tamamen yerli ve milli haberleşme altyapısı olarak kullanılıyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, MAYA sistemlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balcı, "Birçok kamu kurumunda yoğun şekilde canlı şebekelerde testlerin gerçekleştirildiği bir Cumhurbaşkanlığı SSB projesi olan MAYA sistemleri, ilk olarak Türksat ve SSB SAVNET altyapısında kullanıma girdi.

"YIL SONUNA KADAR KULLANIMDA OLACAK"

Testlerin başarılı sonuçları sonrası oluşan güven ortamıyla ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve mayıs ayında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın altyapısında yıl sonuna kadar kullanıma girecek şekilde projeler başlatıldı.

Yine yıl sonuna kadar gerçekleştirmek üzere Gazi Üniversitesi şebekesinde de MAYA sistemlerimizi konumlandıracağız. Bu konuda da projemiz başladı. Gazi Üniversitemizde yapacağımız çalışmalar ürünlerimize ve yol haritamıza ayrı bir zenginlik katacak." ifadelerini kullandı.

Balcı, 5G'nin temel teknolojisi olan Yazılım Tanımlı Ağ ve Ağ Fonksiyonların Sanallaştırılması (SDN/NFV) esasına dayanan özgün ürünleri, global çözümleri, dünyayla eş zamanlı olarak hizmete sunarken, MAYA kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasını, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"YABANCI SİSTEMLERLE ZOR"

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" sloganındaki hedefin gerçekleştirilmesinin yabancı kaynaklı sistemlerle oluşturulan veri merkezleriyle zor olduğuna dikkat çeken Balcı, "Eğer amaç uçtan uca veri güvenliği ise tek yol yerli ve milli sistemlerin kullanılmasıdır. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan MAYA, bu noktada devreye girmektedir.

ULAK MAYA'da kullandığımız Veri Merkezi çözümümüzle merkezi yönetim kolaylığı sağlanmasının yanı sıra yetişmiş insan kaynağının da en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kullanımı artan telekonferans sistemlerine yönelik milli çözümlerin MAYA Veri merkezi çözümleriyle entegre edilerek, uçtan uca milliliğe bir adım daha yaklaşılmasının mümkün olacağına dikkati çeken Balcı, "ULAK MAYA, koronavirüs salgınının etkileri göz önüne alındığında ihtiyaç haline gelen uzaktan eğitim, teletıp, sağlık hizmetleri ve uzaktan çalışma konularında etkin bir şekilde hizmet sağlamaktadır." diye konuştu.

TÜRKSAT KULLANIMAYA BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcılarından Türksat'ın, ULAK MAYA SD-WAN çözümünü kendi şebekesinde ticari kullanıma soktuğuna işaret eden Balcı, bu yılın başından itibaren MAYA geniş alan ağ çözümüyle kamu kurumlarına yerli çözümler sunmaya devam ettiklerini anlattı.

Balcı, bu yıl en önemli beklentilerinin ULAK baz istasyonlarının yanı sıra, ULAK MAYA SD-WAN ve ULAK MAYA SD-DC ürünlerinin kamu bilişim altyapısında daha da yaygınlaşması olduğunu belirterek, ULAK Haberleşme olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada da rekabetten kopmamak adına yol haritalarını güçlü Ar-Ge ekibi ve güçlü ekosistemle sürekli geliştirip, sahada uygulamak için çalışmalara son sürat devam ettiklerini bildirdi.

Bu yılın özellikle ULAK ürünleriyle sahada yaygınlaşmanın sağlanması ve 5G yol haritasına uygun şekilde ürün geliştirmeye devam edilebilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özgünleşen çözümlerimizle dünyada baz istasyonu üretebilen 5-6 ülkeden biri haline geldiğimiz önemli bir noktadayız. Bu noktadan artık geri adım atmamalı, daha da güçlenerek geniş bant iletişim teknolojilerindeki geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz. ULAK Haberleşme, Türkiye'nin '5G ve Ötesi' için iletişim gücü olma yolundaki tüm kazanımlarını ekosistemiyle zenginleştirerek, yerli ve milli bir iletişim/bilişim altyapısı kurma yolunda çalışmalarına tüm gücüyle devam edecektir."