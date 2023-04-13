Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, yarın fırlatılacak TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu yarın yapılacak.

AA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.

İMECE'nin, iki ertelemenin ardından yarın Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması bekleniyor.

5 yıl boyunca görev yapacak

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek ve dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak.

Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.