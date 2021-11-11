Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde olacak

TUSAŞ, yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY'i sergiledi. 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Gelecek yıl da jandarmaya GÖKBEY'in üç adet teslimatı yapılacak.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO, İstanbul'da devam ediyor.

Fuara katılan TUSAŞ’ın yerli ve milli imkânlarla özgün olarak geliştirdiği Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ve T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, fuarda sergilendi.

Yerli ve milli uçakların 2023 tarihinde uçması planlanıyor.

İLK UÇUŞ, 18 MART 2023’TE

HÜRJET, ilk uçuşunu 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirecek.

Öte yandan Milli Muharip Uçak, bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2’de bu tarihte uçacak.

T625 GÖKBEY’in gelecek yıl jandarmaya üç adet teslimatı gerçekleştirilecek.

“PROTOTİP İMALATI ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ”

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, şirket bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “HÜRJET, Milli Muharip Uçak ve Atak 2 projelerinin prototip imalatı üzerine çalışıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirecek, Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak.” dedi.

“GÖKBEY TAMAMEN KENDİ TASARIMIMIZ”

Öztürk, GÖKBEY'in özgün projelerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir yerli üründür. Bu üründe motor dışındaki her şey yerli. Şu anda test uçuşları gerçekleştiriliyor. Üç adet GÖKBEY helikopterin teslimini önümüzdeki yıl jandarmaya yapacağız. Bu alanda birçok görüşmemiz devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteğiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla yerli ve milli hamlemiz başlamış durumda. GÖKBEY tamamen kendi tasarımımız.” ifadelerini kullandı.

İLK JET UÇAK

HÜRJET'in ilk jet uçak olma özelliğini gösterdiğini dile getiren Öztürk, "HÜRJET, Milli Muharip Uçak'ın da habercisidir. Bu konuda kendimizi geliştirip Milli Muharip Uçak'ını üretmeye hazır hale geliyoruz.” dedi.