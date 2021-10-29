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- Yılın beklenen oyunu Age of Empires 4 çıktı: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri
Yılın beklenen oyunu Age of Empires 4 çıktı: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri
Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyunu Age of Empires 4 yayınlandı. İşte oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri...
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 13:07
- Güncelleme : 29.10.2021 - 13:16
Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmıştı.
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, Türkçe dil desteğiyle şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.
Şu andan itibaren Age of Empires 4'ü Steam veya Microsoft Store üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun, an itibarıyla Xbox Game Pass abonelerine de sunulmuş durumda.
Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu
AGE OF EMPIRES 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Age of Empires 4 minimum sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Age of Empires 4 önerilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) ya da AMD Ryzen 5 1600 | AVX desteği gerekli
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 GPU ya da AMD Radeon RX 570 GPU
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan