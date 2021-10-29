Yılın beklenen oyunu Age of Empires 4 çıktı: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyunu Age of Empires 4 yayınlandı. İşte oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri...

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz nisan ayında tanıtılmıştı.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği efsane strateji oyunu, Türkçe dil desteğiyle şu anda 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.

Şu andan itibaren Age of Empires 4'ü Steam veya Microsoft Store üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun, an itibarıyla Xbox Game Pass abonelerine de sunulmuş durumda.

Age of Empires 4'ten yeni tanıtım videosu

AGE OF EMPIRES 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Age of Empires 4 minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli

Intel Core i5-6300U ya da AMD Ryzen 5 2400G | AVX desteği gerekli Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11

Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 önerilen sistem gereksinimleri: