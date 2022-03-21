Yıllardır iPhone'larda olan özellik Android'e geliyor

Android 13 ile birlikte uygulamalar, bildirim göndermek için artık izin istemek zorunda kalacak.

Google I/O 2022 etkinliği 11-12 Mayıs 2022'de Mountain View'da yapılacak ve ilk defa Android 13 işletim sistemi karşımıza çıkacak.

Genellikle yıllardır Android'de olan özelliklerin daha sonra iPhone'lara gelmesine alışığız. Ancak Android 13 ile birlikte bunun tam tersi yaşanacak.

Yıllardır iOS işletim sisteminde yer alan bildirim izni özelliği, Android 13 ile birlikte akıllı telefonlara eklenecek. Bu sayede uygulamalar, bildirim göndermek için artık izin istemek zorunda kalacak.

İZİN İSTEMEK ZORUNLU

Google'ın blog gönderisine göre, Android 13 uygulamalarının bildirim göndermek için izin istemeleri zorunlu olacak.

Android 13'ün konferansta tanıtılmasının ardından daha fazla sayıda kişinin kullanımına sunulması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alacak modeller ise her zaman olduğu gibi Pixel telefonları olacak.