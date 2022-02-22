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- Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki...
Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki...
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 10:28
- Güncelleme : 22.02.2022 - 10:30
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, her adımıyla gündemde yerini alıyor.
"Önümüzdeki salgın, Çiçek salgını" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, bu sefer de ünlü Simpsons dizisindeki bir sahne nedeniyle gündemde.
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle tanınan The Simpsons animasyon dizisi, Bill Gates kehanetiyle ürkütücü mesajlar verdi.
GÜNEŞ'İ KARARTMAYA ÇALIŞIYOR
Milyarder iş insanı Bill Gates'in, gezegeni soğutmak için jeomühendislik teknolojilerine yönelik araştırmaları finanse ettiği biliniyor.
SİMPSONS'DAN İLGİNÇ SAHNE
Gates'in dünya gündeminde ilk sıralarda olduğu dönemde ortaya çıkan Simpsons sahnesi ise gündem yarattı.
Dizinin bir bölümünde, Bill Gates'e benzeyen iş insanı Bay Burns, Güneş ışınlarını durdurmayı başardı.
Simpsons'ın bu kehanetinin tutup tutmayacağı merak konusu olurken, projenin çılgınlık olduğu da söyleniyor.