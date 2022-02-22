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    Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki...

    Dizi içerisinde yer alan mesajları ve komplo teorileriyle ünlü dizi Simpsons'ın yeni Bill Gates kehaneti, duyanları endişelendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:30
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    Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki...

    Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, her adımıyla gündemde yerini alıyor.

    "Önümüzdeki salgın, Çiçek salgını" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, bu sefer de ünlü Simpsons dizisindeki bir sahne nedeniyle gündemde.

    Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle tanınan The Simpsons animasyon dizisi, Bill Gates kehanetiyle ürkütücü mesajlar verdi.

    GÜNEŞ'İ KARARTMAYA ÇALIŞIYOR

    Milyarder iş insanı Bill Gates'in, gezegeni soğutmak için jeomühendislik teknolojilerine yönelik araştırmaları finanse ettiği biliniyor.

    Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki... #1

    SİMPSONS'DAN İLGİNÇ SAHNE

    Gates'in dünya gündeminde ilk sıralarda olduğu dönemde ortaya çıkan Simpsons sahnesi ise gündem yarattı.

    Dizinin bir bölümünde, Bill Gates'e benzeyen iş insanı Bay Burns, Güneş ışınlarını durdurmayı başardı.

    Simpsons'ın bu kehanetinin tutup tutmayacağı merak konusu olurken, projenin çılgınlık olduğu da söyleniyor.

    Yine ürpertti! Simpsons Bill Gates kehaneti nedir? Öyle bir projeye destek veriyor ki... #2


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