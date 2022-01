Yoksul insanları milyonere dönüştüren 10 şaşırtıcı keşif

Zengin olmak, bazıları için bir tesadüften ibaret. Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, insanları milyoner yapan 10 şaşırtıcı keşfe göz atıyoruz.

Herkes hayatının bir noktasında büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kurmuştur. İster batık bir hazine aramak için okyanus tabanını araştırın, ister spor bahislerine ilgi duyun, isterseniz de sadece piyango oynayın.

Çoğu insan için tüm bu yollar, ulaşılamaz bir rüyadan ibaret olsa da inanılmaz derecede şanslı insanlar da var.

Tekno 'on' yazı dizimizin 28. bölümünde, bir gecede milyonlarca dolar kazandıran 10 şaşırtıcı keşfe göz atacağız.

1. HASTALIKTAN MİLYONERLİĞE - AVUSTRALYA, 1 MİLYON DOLAR





1980 sonbaharında Kevin Hillier ve ailesi, iş fırsatları arayan bir minibüste Avustralya kıyılarında bir aşağı bir yukarı seyahat ediyorlardı.

Hillier, ufak tefek işler yaparak geçimini sağlıyordu. Bununla birlikte, bir sırt yaralanması geçirdikten sonra, doktorlar ona fiziksel emeği azaltmasını, ancak iyileşmesine yardımcı olmak için yürümesini söylemişlerdi. Bu da Hillier'ın metal tespitine ilgi göstermesine yol açtı.

Hillier, bir keresinde rüyasında topraktan çıkarılamayan bir altın külçesi bulduğunu gördü ve yıllardır bu rüyanın gerçek olması için altın aramaya devam etti.

Hillier, metal dedektörüyle dışarıda yürürken, yerden çekilemeyecek bir altın külçesi keşfetti. Saatler süren dikkatli bir kazıdan sonra Hillier, topraktan 27,6 kilo altın külçesi çıkarmayı başardı.

Söz konusu altın, Şubat 1981'de Las Vegas'taki Gold Nugget Casino'ya 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.

2. ALTIN KADİFE KUMAŞ ÜZERİNDEKİ MANOLYALAR - ABD, 1.25 MİLYON DOLAR

1999 yılının Ocak ayında ismi açıklanmayan bir adam, Indiana'daki evinin duvarındaki bir deliği kapatmak için bir tablo satın aldı.

Satın aldığı tablo üzerinde araştırma yapmaya başlayan adam, New York'taki Kennedy Galerilerinden Martin Johnson Heade adlı Amerikalı bir sanatçının çalışmalarıyla ilgili bilgilere ulaştı.

Galerideki uzmanlara evindeki tablonun bazı resimlerini ve açıklamasını gönderdikten sonra satın alınan tablonun, aslında Heade'nin kayıp bir eseri olduğu ortaya çıktı.

Parça, hala orijinal çerçevesindeydi ve 1890'larda boyandığı düşünüldüğünde olağanüstü durumdaydı.

Heade'nin “Altın Kadife Kumaş Üzerindeki Manolyalar” isimli tablosu, Houston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından 1.25 milyon dolara satın alındı.

3. BAĞIMSIZLIK BİLDİRİSİ - ABD, 2.42 MİLYON DOLAR

Bağımsızlık Bildirisi, birçok Amerikalı tarafından ulus tarihindeki en önemli belge olarak kabul edilir. Orijinali oluşturulduktan sonra, John Dunlap tarafından bu belgenin 200 adet kopyası basıldı.

Günümüze ulaştığı bilinen 26 kopyadan sadece üçü şu anda özel koleksiyoncuların elinde. Böyle bir kopya, bir koleksiyoncunun yalnızca çerçevesini beğendiği için satın aldığı bir tablonun arkasında keşfedildi.

Tabloyu satın alan kişi, çerçeveyi söktükten sonra tablonun arkasında katlanmış bir şekilde ilk günkü gibi duran Bağımsızlık Bildirisi'ne rastladı. Ardından söz konusu kağıt, 1991'de açık artırmada 2.42 milyon dolara satıldı.

4. HOXNE DEFİNESİ - İNGİLTERE, 2.45 MİLYON DOLAR

Kasım 1992'de, İngiltere'nin Suffolk kentinde tarlasında çalışan bir çiftçi, çekicini kaybetti. Büyük tarlada tek başına bir çekici bulamayacağını bilen çiftçi, arkadaşı Eric Lawes'tan metal dedektörünü getirmesini ve kayıp aletini bulmaya çalışmasını istedi.

Aramanın ardından güçlü bir sinyal alan şanslı vatandaşlar, çekiç yerine çok daha heyecan verici bir şeye rastladı.

Altın ve gümüş sikkelerle dolu birkaç kürek kazdıktan sonra Eric, keşfi hakkında onları bilgilendirmek için hızla polis ve yerel arkeologlarla temasa geçti.

Ertesi gün, uzmanlardan oluşan bir ekip laboratuvar koşullarında incelenip çıkarılabilmesi için madeni paraların bulunduğu tüm toprak parçasını kazdı.

Uzmanlar, Eric'in keşfinin önemini ancak laboratuvar çalışmasına başladıklarında anladı. Eric, Büyük Britanya'nın Roma işgalinden kalma 15 binden fazla madeni para da dahil olmak üzere, yaklaşık 27 kilogram altın ve gümüş nesne bulmuştu.

Öte yandan Eric Lawes, kayda değer keşfi için tazminat olarak İngiliz hükümetinden 2,5 milyon dolardan fazla para aldı ve bunu toprak sahibiyle eşit olarak paylaştı. Artık önemi var mı bilinmez ama hazineden sonra, kaybolan çekicin yeri de tespit edildi.

5. THE ROYAL ONE - AVUSTRALYA, 3 MİLYON DOLAR

1999 yılında, Bobby olarak bilinen bir adam, tüm ekipmanını satmaya ve 20 yıldan fazla süren madencilik kariyerinden emekli olmaya karar verdi.

Avustralya'da küçük bir maden topluluğu olan Lightning Ridge'de yaşayan Bobby, emekli olmadan önce çıkardığı son kovada çok değerli bir taşın izlerine rastladı.

Madenci, "The Royal One" adını verdiği değerli taşı yerinden çıkarabilmek için çok dikkatli bir şekilde haftalarca çalıştı.

Bobby, potansiyel olarak ne kadar değerli olduğunu bilecek uzmanlığa sahip olmasına rağmen, 14 yıldan fazla bir süre onu yatağının altında sakladı.

Sonunda, 2013'te New Mexico'da açık artırmaya çıkarılan 306 karatlık yüksek kaliteli taş, 3 milyon dolara satıldı.

6. TANZANİT TAŞLARI - TANZANYA, 3.4 MİLYON DOLAR

Tanzanit, mücevherin adını aldığı Afrika ülkesi Tanzanya'da, yeryüzünde yalnızca tek bir yerde bulunabilen inanılmaz derecede nadir bir mineraldir.

Tanzanitin nadir olması onu son derece değerli kılar ve bu mücevheri çıkarmak, ülkedeki birçok girişimci ve hazine avcısı için değerli bir gelir kaynağı sağlar.

Hayatlarını tanzanit aramakla geçiren onca insan arasında Saniniu Laizer belki de en şanslı kişiydi.

Haziran 2020'de Tanzanya'daki madencilik operasyonuna katılan Laizer, biri 9.3 diğeri ise 5.1 kilogram olan iki mineral örneği buldu. Söz konusu taşlar, 3.4 milyon dolara satıldı.

Bakması gereken 30 çocuğu olmasına rağmen Laizer, yeni servetiyle yoksul insanlara bir okul ve tıp merkezi inşa edeceğini söylüyor.

7. ROMA MİĞFERİ - İNGİLTERE, 3.6 MİLYON DOLAR

İngiltere'de önemli arkeolojik buluntular, keşif üzerine ilgili makamlara bildirilmelidir. Altın ve gümüş gibi bazı değerli madenlerin özel satışına izin verilmez, bu nedenle daha önce bahsettiğimiz Hoxne definesinde olduğu gibi, değerli tarihi eserleri keşfeden ve rapor eden herkese belirli bir pay ödenir.

Mayıs 2010'da Birleşik Krallık'ta bir Cumbria çiftliğinde amatör bir metal dedektörü tarafından keşfedilen Roma süvari miğferi ise hazine olarak kabul edilen bronzdan yapıldığı için bu yasalar kapsamında değildi.

Bu nesne kendi başına keşfedildiği için özel olarak satılabilirdi, bu da onu bulan kişinin cepleri için harika bir haber!

Britanya'da bulunan sadece üç Roma miğferinden biri olarak kabule dilen miğfer, bir koleksiyoncu tarafından Ekim 2010'da tam 3.6 milyon dolara satıldı ve bu paranın tamamı, bulan kişiye ödendi.

8. STAFFORDSHIRE DEFİNESİ - İNGİLTERE, 4.3 MİLYON DOLAR

Terry adında amatör bir metal dedektörü, Temmuz 2009'da İngiltere'nin Lichfield kentinde bir alan araştırırken benzersiz şekilde güçlü bir sinyal aldı.

Yerin yüzeyini kazdıktan hemen sonra şanslı adam, 1300 yıldan fazla bir süredir yüzeyin altında bozulmadan duran şaşırtıcı bir altın, silah ve süs eşyası zulasını ortaya çıkardı.

“Staffordshire Definesi” olarak adlandırılan bu define, İngiltere tarihinin özellikle çalkantılı bir dönemi olan 600-650'den kalma bir savaş ganimetiydi.

Uzmanlar, eşyaların o sırada komşu Northumbria ve Doğu Anglia bölgeleriyle savaş halinde olan Mercia krallığının orduları tarafından savaşta ele geçirildiğine inanıyor.

Hazine, Birmingham Müzesi tarafından 4,3 milyon dolardan fazla bir fiyata satın alındı. Para, metal dedektörü Terry Herbert ve toprak sahibi Fred Johnson arasında eşit olarak bölündü.

9. CIMABUE TABLOSU - FRANSA, 26.8 MİLYON DOLAR

Bu hikaye, ikinci sırada bahsettiğimiz “Altın Kadife Kumaş Üzerindeki Manolyalar” hikayesine oldukça benziyor.

Fransa'da yaşayan bir kadının yıllardır evinin mutfağında asılı duran tablosunun, Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu anlaşıldı.

Yıllardır evinin mutfağında, milyonluk tabloyu duvarda asılı tuttuğundan habersiz olan kadın, Eylül 2019'da eski evinden çıkıp huzurevine taşındıktan sonra gerçeği öğrendi.

Yaşlı ev sahibinin eşyalarını kategorize eden bir müzayedeci, tablonun İtalyan sanatçı Cimabue tarafından yapılan 11 tablodan biri olduğunu gördü.

İtalyan Rönesans sanatında uzmanlaşmış iki ABD merkezli koleksiyoncu tarafından 26,8 milyon dolara satın alındı.

10. FABERGE YUMURTALARI - ABD, 33 MİLYON DOLAR

Fabergé yumurtaları, yalnızca üretiminde kullanılan malzemelerin maliyeti ve muhteşem tasarımları nedeniyle değil, aynı zamanda Rusya Kraliyet Ailesi'nin kalan son kalıntıları ve bugün Rusya'da artık var olmayan bir yaşam biçimi olmaları nedeniyle oldukça değerli.

Milyoner olacağından habersiz bir adam, yalnızca 14 bin dolar ödeyerek bu yumurtalardan birini satın aldı. Adamın amacı, yumurtayı eritip içindeki ham maddelerden kâr elde etmekti.

Adı açıklanmayan adam, yumurtayı inceledikten sonra altın ve mücevherlerinin fazla değerli olmadığını düşündü ve ödediği 14 bin dolardan pişman oldu.

Çok büyük bir hata yaptığını düşünen adam, daha sonra Google'da Fabergé yumurtaları ve Rusya Kraliyet Ailesi hakkında çeşitli araştırmalar yaptı ve ardından The Telegraph gazetesinin 13 Ağustos 2011'de yayınladığı aşağıdaki habere denk geldi.

Haberde, İngiltere'de bulunduğu düşünülen 20 milyon sterlin değerindeki Fabergé yumurtaları için araştırma yapıldığı yazıyordu.

Hurda metal satıcısı, parasını kaybedeceğini düşündüğü yumurtanın tam 33 milyon dolar civarında bir değere sahip olduğunu öğrendi. 2014'te yumurta, özel bir koleksiyoncu tarafından bilinmeyen bir fiyata satın alındı.

Hazırlayan: Muhammet Karal

Kaynaklar: Listverse, NyTimes, The Telegraph, The Wall Street Journal, The Guardian, CNN, BBC

