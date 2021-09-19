Yörük 4x4'ün teslimatları bu yıl başlıyor

Nurol Makina tarafından geliştirilen ve kısa sürede ihracat sözleşmeleri imzalanan Yörük 4x4'ün teslimatına bu yıl başlanacak.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği zırhlı araçlara bir yenisi daha ekleniyor. Yörük 4x4, birçok ülkenin envanterindeki yerini alacak.

Bugüne kadar geliştirdiği tüm zırhlı araçları ihraç etmeyi başaran Nurol Makina, bu halkaya taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4'ü de ekledi.

GEÇEN AY TANITILMIŞTI

İmzaladığı ihracat sözleşmeleri kapsamında araçları teslimata hazırlayan Nurol Makina, geçen ay gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) da Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergilemişti.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, Yörük 4x4 Projesi ve aracın pikap versiyonuna ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

Yörük 4x4 Pikap'ı geliştirirken mevcut Yörük üzerinde neler yapabilecekleri üzerinde durduklarını anlatan Karel, bunun yanında kullanıcılardan gelen bazı talepleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle araçların lojistik ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlanmasının bazı bölgelerde öne çıktığını dile getiren Karel, "Bu kapsamda pikap aracımızı geliştirdik. Bu sayede de aracı hem bir muharebe aracı hem de lojistik amaçlı hizmet verecek şekilde çok amaçlı kullanıma uygun hale getirdik, kullanım fonksiyonlarını artırdık.

Aynı zamanda pikap kısmına stant üzerinde farklı faydalı yükler entegre etme, silah sistemleri monte etme imkanı da var." dedi.

"TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yörük 4x4 Pikap için IDEF 2021 Fuarı'nda çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Karel, "İsimlerini söyleyemem ama bazı kullanıcılardan talepler geldi. Bunları değerlendirmeye başlayacağız." diye konuştu.

SERİ ÜRETİME HAZIR

Anıl Karel, ana platform olan Yörük 4x4'ün ise tüm testlerinin tamamlandığını ve geçen yıl itibarıyla seri üretime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Yörük 4x4 için ihracat sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Karel, "Pandemi teslimatların biraz uzamasına neden oldu. Pandemi nedeniyle birçok ülke bütçelerinde kısıtlama yaptı ya da bütçelerini başka yıllara aktardılar. Yavaş yavaş ülkeler bütçelerini açtılar ve sözleşmeler realize oldu.

"4 ÜLKE TESLİMAT İÇİN BEKLİYOR"

Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde tüm ülkelere teslimatlara başlayacağız. Pikap için gerekli hazırlıkları tamamlayıp, gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.