Yörüngedeki her 4 uydudan birini Elon Musk kontrol ediyor

Geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink uydusunu uzaya fırlatan SpaceX, yörüngedeki her 4 uydudan 1'nin kontrolüne sahip oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink uydusunu yörüngeye göndermişti.

Yeni yılda da görevlerine devam eden şirketin yörüngedeki internet uydu sayısı bini geçti.

HER 4 UYDUDAN BİRİ SPACEX'İN

SpaceX'in uyduları, 1 Şubat 2021 itibarıyla yörüngedeki tüm aktif uyduların yüzde 27,3'ünü oluşturuyor.



Başka bir deyişle, yörüngedeki her 4 uydudan biri, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından kontrol ediliyor.



SpaceX, 2027 yılına kadar Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.