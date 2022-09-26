Yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

SpaceX’in Falcon 9 roketi, 52 Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi. Yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500'e doğru ilerliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 52 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Uydular yörüngeye yerleşti

Kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

Son uçuş, SpaceX’in 181. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 43’e ulaştı.

Yörüngedeki uydu sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Şirket şu anda yaklaşık 3 bin 500 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.