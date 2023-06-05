YouTube açıkladı! Asılsız seçim videoları kaldırılmayacak YouTube, yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme yapan videoların gelecek seçim döneminde platformdan kaldırılmayacağını duyurdu.

DHA

Dünyanın en popüler video platformlarından YouTube, platformunda yer alan küresel seçim ilişkilerine dair yeni bir karar aldı.

Sosyal medya platformu, yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme yapan videoların gelecek seçim döneminde platformdan kaldırılmayacağını duyurdu.

2020’deki ABD Başkanlık seçimlerinde bu tip binlerce videonun kaldırıldığını belirten şirket, ancak bundan böyle her türlü siyasi fikrin açıkça tartışılması için videoları kaldırmayacaklarını belirtti.

YouTube'dan açıklama

Sosyal medya platformu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Tartışmalı veya çürütülmüş varsayımlara dayalı olanlar da dahil olmak üzere, siyasi fikirleri açıkça tartışma becerisi, işleyen bir demokratik toplumun özüdür



Seçim yanlış bilgilendirme politikamızın ilk olarak Aralık 2020'deki geçmiş ABD Başkanlık seçimlerinin dürüstlüğüne odaklanan bir önlemini uygulamaya koyduk.



İki yıllık bir süreç, on binlerce videonun kaldırılması ve bir seçim döneminden sonra, günümüzün değişen manzarasında bu politikanın etkilerini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini anladık.