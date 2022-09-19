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    YouTube açıkladı: Videodan önce 10 reklam gösterilecek

    YouTube, artık video öncesinde iki reklam yerine 5 ila 10 arasında reklam göstermeyi test ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:55
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    YouTube açıkladı: Videodan önce 10 reklam gösterilecek

    Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

    YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, YouTube'un artık video öncesinde iki reklam yerine beş kısa reklam gösterdiğinden bahsetmiştik.

    YouTube: 10'a kadar reklam göstereceğiz

    YouTube, artık video öncesinde iki reklam yerine 5 ila 10 arasında reklam göstermeyi test ettiğini duyurdu.

    Google, testin amacının, reklamların videoyu kesintiye uğratmak yerine video başlamadan önce gösterilmesi halinde izleyici deneyiminin nasıl gelişeceğini test etmek olduğunu söyledi.

    Bu sayede uzun metrajlı videolar başlatılmadan hemen önce 10'a kadar reklam gösterilecek ve böylece videolar kesintiye uğramayacak.

    YouTube açıkladı: Videodan önce 10 reklam gösterilecek #1

    Yeni reklam formatı şimdilik ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test ediliyor ve Premium aboneleri etkilemeyecek.

    Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak.


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