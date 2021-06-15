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- YouTube, ana sayfada siyasi reklamları yasakladı
YouTube, ana sayfada siyasi reklamları yasakladı
- AA
- 15.06.2021 - 10:19
- Güncelleme : 15.06.2021 - 10:26
Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, artık ana sayfanın üst kısmındaki reklam alanlarında siyasi içerikli reklamlara izin vermeyeceğini açıkladı.
Şirket sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, YouTube'un reklamcılık politikalarında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.
AMAÇ MANİPÜLASYONLARI AZALTMAK
Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.