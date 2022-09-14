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    YouTube, artık videolardan önce 5 reklam gösteriyor

    YouTube, artık video öncesinde iki reklam yerine beş reklam göstermeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 10:44
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    YouTube, artık videolardan önce 5 reklam gösteriyor

    Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor.

    YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı.

    YouTube, artık video öncesinde iki reklam yerine beş kısa reklam gösteriyor ve bu reklamlar geçilemiyor.

    30 saniye reklam izletiyor

    Söz konusu 5 reklamın her biri 6 saniye uzunluğunda, kısacası videoya ulaşmak isteyen bir kullanıcının toplamda 30 saniye reklam izlemesi gerekecek.

    YouTube, artık videolardan önce 5 reklam gösteriyor #1

    Yeni reklam formatı şimdilik ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test ediliyor ve Premium aboneleri etkilemeyecek.

    Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak.


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