YouTube, Google Play'de 10 milyar indirme barajını geçti

YouTube, Google Play Hizmetleri uygulamasının ardından, 10 milyar indirme barajını geçen ikinci Android uygulaması oldu.

Google uygulamalarını ve Google Play'den alınan uygulamaları güncellemek için kullanılan Google Play Hizmetleri, geçtiğimiz yıl 10 milyar indirme barajını açarak rekor kırmıştı.

ABD'li şirket, 2012 yılından beri satılan her Android cihazda bu uygulamanın kurulu olarak gelmesini zorunlu kılıyor.

Bu nedenle Google Play Hizmetleri'nin 10 milyar indirmeye ulaşmasındaki en büyük etken yine Google'ın kendisi.

YOUTUBE DA 10 MİLYAR BARAJINI AŞTI

YouTube'un Android uygulaması, Google Play Store'da 10 milyar indirme barajını açan ikinci uygulama oldu.

Aktif Android cihaz sayısının 3.5 milyara ulaşması ve YouTube'un her geçen gün artan popülerliği, bu rekorun kırılmasında önemli bir rol oynadı.

Üstelik YouTube, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de yasak olduğu için kullanılamıyor.

Google Maps, Google, Gmail gibi uygulamaların da kısa süre içinde 10 milyar indirme barajını aşması bekleniyor.