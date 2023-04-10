YouTube, kullanıcılarını sevindirecek! Yepyeni özellikler yolda Google’ın video akış platformu YouTube için yeni değişiklikler yolda. Artık "podcast" sekmesi, küresel çapta kullanıma sunuldu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, yeni bir özelliği hayata geçirdi. Bir süredir bazı kullanıcılara sunulan yeni "podcast" sekmesi, artık tüm dünyada erişime açıldı.

Son güncelleme ile kanal sayfalarında artık “Canlı” ve “Oynatma Listesi” sekmeleri arasında yer alan yeni bir “Podcast'ler” sekmesi bulunuyor.

YouTube Podcast'ler sekmesi ne işe yarıyor

YouTube Podcast’ler sekmesine dokunduğunuzda, içerik oluşturucu tarafından podcast olarak işaretlenmiş oynatma listeleri karşınıza çıkacak.

Söz konusu sekme, isme göre arama yapma veya podcast'leri ayrı olarak belirtmeyen Oynatma Listesi sekmesine gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

YouTube Music uygulamasında da görünecek

Yalnızca podcast olarak işaretlenen içerikler, YouTube Music uyguamasında da görünecek.

Kullanıcılarİ YouTube’da yayınlanan videolu podcastleri, isteğe göre hem videolu hem de sadece sesli şekilde izleyebilecek veya indirebilecek.

YouTube Music’in arama sekmesine podcastlerle ilgili arama seçenekleri de eklenecek

Ancak YouTube Music podcast desteği halen test aşamasında ve şu anda sınırlı bir erişim bulunuyor.