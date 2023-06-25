YouTube, online oyun özelliğini test ediyor YouTube, Google çalışanlarına gönderdiği bir e-postada çevrimiçi oyun özelliğini test ettiğini duyurdu.

Google çalışanlarına gönderilen bir e-postaya göre, YouTube, 'Playables' adlı bir çevrimiçi oyun özelliğini test ediyor.

Google çalışanları, kullanıcıların oyunlara mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan erişmesine olanak tanıyan yeni YouTube ürününü test etmeye davet edildi.

Reklam gelirleri yetersiz

Playables adı verilen bu özellik, CEO Neal Mohan'ın reklamlardan gelen gelirin yeterli olmadığını ve şirketin büyüme ufkunu genişletmek için uygulanan bir stratejinin parçası olduğu aktarıldı.

YouTube tarafından Google çalışanlarına gönderilen e-postada oyun özelliğinin henüz test aşamasında olduğu belirtilirken, çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi verilmedi.