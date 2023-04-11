YouTube Premium'a muhteşem yeni özellikler yolda! İşte tüm detaylar YouTube Premium’a birbirinden kullanışlı yeni özellikler geliyor. İşte yakın zamanda ücretli YouTube kullanıcılarının kavuşacağı yenilikler.

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Ücretsiz YouTube deneyimine ek olarak birçok yeni özelliğin kilidini açan YouTube Premium, arka planda video oynatma ve videoları indirip internetsiz bir şekilde izleme fırsatı gibi bazı özellikler sunuyor.

YouTube Premium’a birbirinden kullanışlı yeni özelliklerin geleceği açıklandı. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

YouTube Premium'a neler gelecek

YouTube Premium’a gelecek ilk özellik, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan 1080p Premium özelliği olacak.

Bu özellik, normal 1080 çözünürlükten daha kaliteli videolar izlemenize olanak sağlayacak. Çok fazla ayrıntı ve hareket içeren videolar artık daha da net olacak.

Google Meet Live Sharing ile Android kullanıcılarının birlikte video izlemesine imkan sağlayan YouTube Premium, şimdi de aynı desteği Apple SharePlay özelliğine getirecek.

Söz konusu yenilik, iOS kullanıcılarının FaceTime aramaları esnasında birlikte video izlemelerini sağlayacak.