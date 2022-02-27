YouTube, Rus devlet medyasının reklam gelirini engelledi

ABD merkezli çevrimiçi video paylaşım platformu, Ukrayna'ya saldırılara tepki olarak radikal bir karara imza attı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına bir tepki de YouTube'dan geldi.

YouTube, saldırılar nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

PARA KAZANMALARI ASKIYA ALINDI

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ" AÇIKLAMASI

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

TWITTER'IN RUSYA VE UKRAYNA KARARI

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.