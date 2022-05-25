Petrol
111.81
1.01%
Euro
17.2941
-0.01%
Dolar
16.1749
0.62%
Altın
966.88
0.07%
Borsa
2375
0.00%
Bitcoin
484.543
1.85%
BTXN Coin
13.32
-0.81%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    YouTube, savaşla ilgili 70 bin içeriği kaldırdı

    YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ile alakalı yayınlanan 70 binden fazla videoyu platformdan kaldırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YouTube, savaşla ilgili 70 bin içeriği kaldırdı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

    Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    70 binden fazla videoyu kaldırdı

    Video akış platformu YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile alakalı yayınlanan 70 binden fazla videoyu platformdan kaldırdığını açıkladı.

    Platform, kaldırılan videoların içerik politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, kaldırılan videoların Rusya yanlısı içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

    youtube

    YouTube, içerik oluşturucuların işgal gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 binden fazla videonun haricinde 9 binden de fazla kanalı kapattığını açıkladı.

    Rusya'daki en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'un ülkede 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

    Platform, kaldırılan videolar ve kanallar hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak şirket, bunların çoğunun Rus hükümeti tarafından desteklenen kişi veya kurumlarla alakaları olduğunu söyledi.


    İlginizi Çekebilir

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı
    3. Sayfa

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye'de satışa sunuldu
    Otomobil

    2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye'de satışa sunuldu

    Görüş Bildir