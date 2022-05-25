YouTube, savaşla ilgili 70 bin içeriği kaldırdı

YouTube, savaşla ilgili 70 bin içeriği kaldırdı

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ile alakalı yayınlanan 70 binden fazla videoyu platformdan kaldırdığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

70 binden fazla videoyu kaldırdı

Video akış platformu YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile alakalı yayınlanan 70 binden fazla videoyu platformdan kaldırdığını açıkladı.

Platform, kaldırılan videoların içerik politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Şirket, kaldırılan videoların Rusya yanlısı içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

YouTube, içerik oluşturucuların işgal gibi olayları reddetmesini veya önemsizleştirmesini yasaklayan kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 70 binden fazla videonun haricinde 9 binden de fazla kanalı kapattığını açıkladı.

Rusya'daki en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'un ülkede 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Platform, kaldırılan videolar ve kanallar hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak şirket, bunların çoğunun Rus hükümeti tarafından desteklenen kişi veya kurumlarla alakaları olduğunu söyledi.