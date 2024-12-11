YouTube, seçili mini oyunlar için çok oyunculu modu test ediyor

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YouTube, uygulaması ve web sitesinde Playables adlı mini oyunlar sunuyor. Platform, şimdi de bu oyunlar için çok oyunculu modu test ediyor.

YouTube, Playables koleksiyonundaki bazı mini oyunlar için çok oyunculu modu test etmeye başladı.

Bu mod, kullanıcıların diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak oyun oynamasını sağlıyor.

PLAYABLES KÜTÜPHANESİ GENİŞLİYOR

YouTube, Playables kütüphanesine sürekli yeni oyunlar ekliyor. Şu anda 130'dan fazla oyun bulunan platformda, aksiyon, bulmaca, yarış ve simülasyon gibi farklı kategorilerde oyunlar bulunuyor.

Playables, YouTube kullanıcılarına eğlenceli ve ücretsiz oyunlar sunuyor. Çok oyunculu modun eklenmesiyle birlikte, platform daha da sosyal ve etkileşimli hale gelecek.

Playables özelliği, şu anda ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki kullanıcılara sunuluyor. YouTube'un bu özelliği diğer ülkelere de getirmesi bekleniyor.