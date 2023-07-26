Şimdi TikTok düşünsün! YouTube Shorts 2 milyar kullanıcıya ulaştı YouTube'un kısa video hizmeti Shorts'un, aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştığı ifade edildi. Ayrıca Google, son mali durumunu da paylaştı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

2 milyar kullanıcıya ulaştı

YouTube'un kısa video hizmeti Shorts'un, aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştığı açıklandı. YouTube Shorts'un Instagram Reels ile TikTok'a karşı avantajlı bir noktada olduğu belirtildi.

Google'ın mali durumu

Arama ve reklamcılık devi Google, ikinci çeyrekte gelirlerini yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara çıkardı ve beklentileri aştı.

Google reklamlarından, YouTube reklamlarından ve Google Cloud'dan elde edilen gelirin tümü tahminleri aştı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 18.4 milyar dolarlık net kârı, Wall Street'in beklediği 16.9 milyar doların oldukça üzerinde gerçekleşti.

Google CEO'su Sundar Pichai, Google Arama'yı geliştirmek, müşterileri daha iyi siber güvenlikle korumak, bulut operasyonlarını iyileştirmek, büyük dil modelleri geliştirmek ve tanıtmak için yapay zekayı daha fazla kullandıklarını söyledi.

Piyasa değeri 2 trilyon dolara ilerliyor

Şirketin hisseleri, bu yıl şimdiden yüzde 37 artarak 1.55 trilyon doları aşan bir piyasa değeri elde etti. Ancak, sektörün büyük bölümünde dijital reklamlardaki büyüme yavaşlamadan önce, Kasım 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yaklaşık beşte bir altında kaldı.

Çeyrekteki Google reklam gelirleri, 57.5 milyar dolarlık tahminlere kıyasla yüzde 3.3 artarak 58.1 milyar dolara yükseldi.

YouTube reklam geliri, 7.4 milyar dolarlık tahminlere karşı yüzde 4.4 artışla 7.7 milyar dolara yükseldi.

Google Cloud geliri, 7,8 milyar dolarlık tahminlerin üzerinde yüzde 27 artışla 8 milyar dolar oldu.