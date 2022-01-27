YouTube Shorts, 5 trilyon izlenme sayısını aştı

YouTube'un TikTok'a rakip olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı YouTube Shorts, kısa süre içinde 5 trilyon izlenme sayısına ulaştı.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

YOUTUBE SHORTS, 5 TRİLYON İZLENMEYİ GEÇTİ

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, video platformuyla ilgili yıllık mektubunda, kısa videolar içeren YouTube Shorts içeriklerinin toplam 5 trilyondan fazla görüntülendiğini söyledi.

Ayrıca, şirketin Shorts için klip hazırlayan kişilere ödediği 100 milyon dolarlık YouTube Shorts fonundan da bahseden CEO, bu fon ile küçük içerik oluşturucuları desteklemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD, İngiltere ve Türkiye gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

Aynı zamanda kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.