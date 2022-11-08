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    YouTube Shorts televizyonlara geliyor

    YouTube'un kısa video özelliği Shorts, uzun bir bekleyişin ardından YouTube'un TV uygulamasına eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 10:42
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    YouTube Shorts televizyonlara geliyor

    Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

    Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

    YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

    YouTube Shorts TV'lere geliyor

    YouTube, dikey ve kısa biçimli videolar sunduğu Shorts'u akıllı televizyonlara getiriyor. TV'ler için gelecek YouTube Shorts, geniş ekrana optimize edilecek şekilde tasarlanacak.

    youtube shorts

    Uzaktan kumanda ile yönetebileceğiniz kısa videolar, siz çıkana kadar sonsuz bir döngüde oynatılmaya devam edecek.

    "YouTube Shorts on TV" önümüzdeki haftalarda 2018 sonrası üretilen TV modellerine gelecek.


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