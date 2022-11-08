YouTube Shorts televizyonlara geliyor

YouTube'un kısa video özelliği Shorts, uzun bir bekleyişin ardından YouTube'un TV uygulamasına eklenecek.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

YouTube Shorts TV'lere geliyor

YouTube, dikey ve kısa biçimli videolar sunduğu Shorts'u akıllı televizyonlara getiriyor. TV'ler için gelecek YouTube Shorts, geniş ekrana optimize edilecek şekilde tasarlanacak.

Uzaktan kumanda ile yönetebileceğiniz kısa videolar, siz çıkana kadar sonsuz bir döngüde oynatılmaya devam edecek.

"YouTube Shorts on TV" önümüzdeki haftalarda 2018 sonrası üretilen TV modellerine gelecek.