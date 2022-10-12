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    YouTube, takma ad özelliğini duyurdu

    YouTube, Handles adını verdiği takma ad özelliğini hayata geçirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:41
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    YouTube, takma ad özelliğini duyurdu

    Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, Handles adını verdiği takma ad özelliğini duyurdu.

    Tüm YouTube kullanıcıları, tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi yakında @isim takma adlarını kullanabilecek.

    Kanal adlarıyla karşılaştırıldığında, takma adların her kanal için benzersiz olduğu ve böylece içerik oluşturucuların, YouTube’da farklı varlıklarını ve markalarını daha da geliştirebileceği söyleniyor.

    YouTube genelinde kullanılabilecek

    Kullanıcılar; yorumlarda, video açıklamalarında, başlıklarda ve daha fazlasında başkalarından bahsetmek için bu rumuzu kullanabilecek.

    Bu, içerik oluşturucuların kitlelere ulaşmasını ve görünürlüğün artırmasını kolaylaştıracak.

    youtube handles

    Örneğin içerik oluşturucular, yorumlardaki bir sözde veya yakın tarihli bir ortak çalışmanın başlığında etiketlenerek görünürlüklerini artırabilir ve bu yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

    Halihazırda kişiselleştirilmiş URL’leri olan kanalların takma adları, URL'deki isim olacak. Yeni özellikle ilgili daha fazla bilgi için www.youtube.com/handle adresini ziyaret edebilirsiniz.

    youtube handles


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