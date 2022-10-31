YouTube, takma ad özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

YouTube, Handles adını verdiği takma ad özelliğini ülkemizde bazı kullanıcıların erişimine açtı.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, Handles adını verdiği takma ad özelliğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Bu özellikle birlikte, tüm YouTube kullanıcıları, tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi yakında @isim takma adlarını kullanabilecek.

Kanal adlarıyla karşılaştırıldığında, takma adların her kanal için benzersiz olduğu ve böylece içerik oluşturucuların, YouTube’da farklı varlıklarını ve markalarını daha da geliştirebileceği söyleniyor.

YouTube genelinde kullanılabilecek

Kullanıcılar; yorumlarda, video açıklamalarında, başlıklarda ve daha fazlasında başkalarından bahsetmek için bu rumuzu kullanabilecek.

Bu, içerik oluşturucuların kitlelere ulaşmasını ve görünürlüğün artırmasını kolaylaştıracak.

Örneğin içerik oluşturucular, yorumlardaki bir sözde veya yakın tarihli bir ortak çalışmanın başlığında etiketlenerek görünürlüklerini artırabilir ve bu yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Türkiye'de kullanıma sunuldu

Halihazırda kişiselleştirilmiş URL’leri olan kanalların takma adları, URL'deki isim olarak otomatik atanıyor. Yeni özellik, ülkemizdeki bazı kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Özelliği kullanabilmeniz ve takma ad alabilmeniz için www.youtube.com/handle adresini ziyaret edebilirsiniz.