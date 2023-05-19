YouTube, TV uygulamasında daha fazla reklam gösterecek TV’lerde kullanılan YouTube için en 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleneceği açıklandı.

ensonhaber.com Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son günlerde reklam gelirlerini artırmak için yeni yollar arıyor. YouTube Premium abonelerine herhangi bir reklam göstermeyen platform, ücretsiz aboneleri adeta reklama boğmaya başladı. Google'ın kullanıcıları çileden çıkaracak bu reklam stratejisinin ana amacı ise kullanıcıların ücret vererek YouTube Premium'a geçmelerini sağlamak YouTube, TV uygulamasında daha çok reklam gösterecek YouTube Brandcast etkinliğinde, TV’lerde kullanılan YouTube için en 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleneceği açıklandı. Konuya ilişkin detayları açıklayan YouTube, izleyicilerin art arda 15 saniyelik iki reklam yerine 30 saniyelik atlanamayan tek reklamla karşı karşıya kalacağını söylüyor. Reklamların ne zaman sunulacağı hakkında ise henüz net bir tarih verilmedi.