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    YouTube videolarına emoji ile tepki verme özelliği geliyor

    YouTube, videolarda belli bir zaman dilimine emojiyle tepki verme özelliğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:33
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    YouTube videolarına emoji ile tepki verme özelliği geliyor

    Son zamanlarda emoji ile tepki verme özelliği birçok sosyal medya uygulamasında kullanılmaya başlandı. Son olarak WhatsApp, mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini test ettiğini duyurmuştı.

    Benzer bir adımı ise dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube atacak. Videolardaki belirli anlara emoji ile tepki verilebilecek.

    Şu anda sayılı YouTube kanalında aktifleştirilen yeni deneysel özellik, izleyenlerin videonun belli bir anına emojiyle tepki vermesini sağlıyor.

    Kullanıcıların verdikleri tepkiler, video oynatılırken reaksiyonlar bölümünün açılmasıyla video üzerinde görüntülenebiliyor.

    youtube emoji

    Reaksiyonlar, yalnızca emoji şeklinde anonim bir şekilde gözükecek ve hangi kullanıcının ne tepki verdiği belli olmayacak.

    YouTube, blog yazısında birkaç farklı reaksiyon denediğini ve testin gidişatına göre yeni tepkiler ekleyebileceğini söylüyor.

    İLK ÖNCE SİZ TEST EDİN

    Reaksiyonlar özelliğini ve önümüzdeki dönemde gelecek yeni test özelliklerini denemek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan Google hesabınızda oturum açabilir ve YouTube test kullanıcısı olabilirsiniz.

    youtube


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