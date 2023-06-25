YouTube yapay zeka destekli dublaj özelliğini yayınladı YouTube, kullanıcı tarafından oluşturulan videolara yapay zeka tarafından hazırlanmış dublaj eklenmesine izin verecek.

ensonhaber.com

Son zamanlarda yapay zeka destekli seslendirmelere olan yoğun ilgi, YouTube'u da harekete geçirdi.

YouTube, yapay zeka konusunda kullanıcılarına destek vererek, videolara sesli dublaj getirecek.

Şirket, şimdilerde Aloud adlı yeni bir yapay zeka tabanlı dublaj hizmetini test etmeye başladı. Bu hizmet halihazırda bazı İngilizce kanallarda aktif edildi.

Videolar küresel çapta izlenebilecek

Söz konusu özellik, içerik oluşturucuların küresel pazara hızla ulaşmasının da önünü açacak. YouTube'a göre yapay zeka, sadece birkaç dakika içinde kaliteli dublaj üretebilecek.

Buna ek olarak geliştiriciler, gelecekte ses sentezini geliştirmeyi ve hatta sinir ağını, videodaki kişinin temposuna ve dudak hareketlerine göre geliştireceklerini söylüyor.

YouTube'dan Amjad Hanif, The Verge'e yaptığı açıklamada, YouTube'un aracı "yüzlerce" içerik oluşturucuyla zaten test ettiğini ve şimdilik sadece İngilizce, İspanyolca ve Portekizce destek verdiklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında daha fazla dilde dublaj seçeneği de platforma eklenecek.