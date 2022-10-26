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    YouTube'un üçüncü çeyrekteki reklam gelirleri azaldı

    Reklam harcamalarındaki azalma, YouTube'un 2022'nin üçüncü çeyreğinde kazandığı geliri düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:33
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    YouTube'un üçüncü çeyrekteki reklam gelirleri azaldı

    Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle teknoloji şirketleri sorunlar yaşıyor.

    Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 69,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde 65,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

    Şirketin net kârı ise üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 13,9 milyar dolara geriledi.

    YouTube'un reklam gelirlerinde düşüş var

    Reklam harcamalarındaki azalma, YouTube'un 2022'nin üçüncü çeyreğinde kazandığı geliri düşürdü.

    Bu çeyrekte 7.07 milyar dolarlık bir kazanç elde eden popüler video paylaşım platformu, beklentilerin altında kaldı. Analistler, YouTube'un üçüncü çeyrekte kazanacağı reklam gelirini 7.42 milyar dolar şeklinde tahmin etmişti.

    youtube


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