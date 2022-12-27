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    YouTube'un zirvesindeki isim MrBeast, Twitter'a CEO olmak istiyor

    Elon Musk'ın Twitter CEO'luğunu bırakacağını açıklamasının ardından, YouTube'un zirvesindeki isim MrBeast, göreve talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 11:18
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    YouTube'un zirvesindeki isim MrBeast, Twitter'a CEO olmak istiyor

    Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube'da rekabet artıyor. Yıllardır en çok abone unvanı ile dikkat çeken PewDiePie, liderlik koltuğunu MrBeast'e bırakmıştı.

    YouTube dünyasının son yıllardaki en hızlı yükselen isimlerinden MrBeast, şu anda 120 milyon abone sayısıyla platformda lider.

    Twitter CEO'su olmak istiyor

    Elon Musk'ın Twitter CEO'luğunu bırakacağını açıklamasının ardından bu göreve aday olan ilginç isimlerin sayısı artıyor. Ünlü rapçi Snoop Dogg'un ardından YouTuber MrBeast de Twitter CEO'su olmak istediğini söyledi.

    En çok aboneye sahip YouTuber unvanını taşıyan "MrBeast " kanalının sahibi Jimmy Donaldson, attığı tweet'te "Yeni Twitter CEO'su olabilir miyim?" diye sordu.

    mrbeast

    Elon Musk yanıt verdi

    MrBeast'in sorusuna yanıt veren Elon Musk, CEO'luk isteği için "imkansız değil" dedi.

    Video paylaşım platformunda 2012'den beri aktif olan MrBeast, 2018'de az izlenen Twitch yayıncılarına ve YouTuber'lara binlerce dolar bağışlayarak ün kazanmıştı.

    Donaldson, izleyicilerinin büyük ödüller kazanma şansı elde ettiği yarışmalar düzenliyor.

    MrBeast geçen yıl Squid Game düzenlemiş ve kazanana 500 bin dolar hediye etmişti. Son döneme damgasını vuran Donaldson, 2021'de YouTube'dan 54 milyon dolar kazanarak tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

    YouTube un zirvesindeki isim MrBeast, Twitter a CEO olmak istiyor #2


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