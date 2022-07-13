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    Yüksek enflasyon, iPhone 14 satışlarını etkileyebilir

    Apple, birçok ekonomik sorundan dolayı iPhone 14 modellerinde yüksek satış rakamlarına ulaşamayabilir.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:14
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    Yüksek enflasyon, iPhone 14 satışlarını etkileyebilir

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    Wall Street analisti Brian White, Apple'ın bu sonbaharda iPhone 14 serisi için zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

    White, bunun nedeni olarak da birçok ülkedeki ekonomik istikrarsızlığı ve enflasyonu gösteriyor.

    Tüketiciler daha dikkatli olacak

    White'a göre, zayıflayan ekonomi ve artan enflasyonla birlikte tüketiciler, yeni nesil iPhone'ları satın alma konusunda daha temkinli davranacak. Bu da doğrudan iPhone 14 satışlarına yansıyacak.

    Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın iPhone 14 siparişlerini yüzde 10 oranında azalttığı ortaya çıkmıştı.

    Ancak Çin'den gelmesi beklenen yoğun talep, belki de Apple'ın bu ekonomik sorunlardan hiç etkilenmemesini sağlayacak.

    iphone 14


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