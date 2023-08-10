Yüksek sıcaklıklara dayanabilen insan vücudu, artan hava sıcaklıklarına nasıl tepki veriyor? Küresel ısınma nedeniyle artık havalar her zamankinden daha sıcak hale geldi. Peki yükselen sıcaklıklar karşısında vücudumuzun nasıl tepki verdiğini hiç merak ettiniz mi?

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Yüksek sıcaklıklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde hava durumuna bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir ve birçok ülkede bunun sonucu olarak can kayıpları yaşanıyor.

İnsan vücudu yüksek sıcaklıklara dayanabilirken, iklim değişikliğinin yol açtığı benzeri görülmemiş aşırı sıcaklık, uyum sağlama yeteneğimizi zorluyor.

Isı dalgaları daha yaygın hale geldikçe, ısının neden bu kadar tehlikeli olabileceğini ve kimlerin ısıyla ilişkili hastalıklar açısından en fazla risk altında olduğunu bilmek önemli.

Isındığında vücudumuzda ne olur

Efordan veya dışarıdaki sıcaklıktan dolayı ısınmaya başladığınızda, vücudunuz daha sıcak kanı iç organlarınızdan uzaklaştırıp daha soğuk kanı onlara doğru hareket ettirerek kendini soğutmaya çalışır.

Bunu yapmak için iki ana tekniği vardır. Cildinizden ısıyı serbest bırakmak için kan, vücudunuzun çekirdeğinden çevresine yeniden dağıtılır. Derinin yüzeyindeki kılcal damarlar kanla dolar, bu nedenle insanlar sıcakken kızarık görünürler.

Ayrıca terlemeye başlarsınız. Ter buharlaştıkça cildi soğutur ve kanın sıcaklığını altına düşürür. Bu kan daha sonra onları soğutmak için iç organlarınıza geri döner.

Vücut, özellikle sıcak hissetmediğiniz zamanlarda bile iç sıcaklığını korumak için her zaman bu iki tekniği kullanır.

Çok sıcak olduğunda ne olur

Hava sıcaklığı, tipik olarak yaklaşık 32 derece olan cilt sıcaklığından daha sıcak olduğunda, vücut salabileceğinden daha fazla ısı kazanır.

Kuru iklimlerde, ter buharlaşması yüksek sıcaklıklarda bile vücudu soğutmaya devam edebilir, ancak nem arttıkça bu süreç daha az etkili olur.

Çok nemli koşullarda ter buharlaşmaz; bunun yerine, cildi soğutmadan sadece damlar. Bu nedenle kuru ısı, nemli ısıdan daha soğuk gelebilir.

Vücut serin kalmak için daha çok çalışırken, çevreye olan dolaşımı artırma ihtiyacı kalp atış hızınızın artmasına ve kan basıncınızın düşmesine neden olur. Sıcak dalgaları sırasındaki yaralanmaların bir nedeni de insanların ayağa kalktıklarında kan basınçları çok düşük olduğu için bayılmalarıdır.

Terleme nedeniyle susuz kaldıkça kan hacminiz azalır ve kan basıncınız daha da düşer.

Isı, yaşlı yetişkinler ve diyabet gibi dolaşımı veya terleme tepkisini etkileyen hastalıklara sahip kişiler için 27 dereceye kadar düşük sıcaklıklardan başlayarak tehlikeli hale gelebilir. Kardiyovasküler sorunları olan kişiler, kalp üzerindeki baskı nedeniyle özellikle risk altındadır.

Genç ve sağlıklıysanız, geçici olarak yüksek ısıya maruz kalmak iç sıcaklığınızın bir veya iki derece yükselmesine ve ardından normal seviyeye gelmesine neden olur; Bu genellikle güvenlidir, ancak sizi rahatsız edecek kadar sıcak hissettirebilir.

Ancak daha aşırı hava koşullarında - örneğin 40 derece ve yüzde 50 nem - vücudun iç sıcaklığı yükselmeye devam eder ve sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir.

Aşırı ısınma tehlikesi

Isı bitkinliği, genellikle 38 ila 40 derece arasında ve genellikle dehidrasyonla birlikte yüksek bir iç sıcaklığa sahip olduğunuzda ortaya çıkar. (Ateş, özellikle çocuklarda vücut sıcaklığının bu kadar yükselmesine de neden olabilir, ancak aynı sorunlara yol açmaz.)

Bu noktada, kendinizi yorgun hissetmeye başlayacaksınız ve eğer bir aktivite yapıyorsanız, kaslar daha çabuk yorulur.

Bunun, beyninizden kendinizi zorlamayı bırakmanız için koruyucu bir sinyal olduğu düşünülür, bu da ateşinizi daha da yükseltebilir. Ayrıca mide bulantısı, baş ağrısı, hızlı kalp atış hızı ve sığ nefes alma gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz.

Sıcak çarpması, vücut 40 derece ve üzeri bir iç sıcaklığa ulaştığında meydana gelir. Bu noktada, kan basıncı genellikle çok uzun süre çok düşük seyrederek iç organların kandan ve dolayısıyla oksijenden mahrum kalmasına neden olur. Yüksek sıcaklığın kendisi de organ yetmezliğine yol açan hücre ölümüne neden olabilir.

Aşırı sıcaktan etkilenen en önemli organlardan bazıları böbrekler, kalp, bağırsaklar ve beyindir. Vücut susuz kaldığında, beyin idrar şeklinde sıvı kaybetmemek için böbreklere çok fazla kan dolaşımını durdurmak için bir sinyal gönderir. Böbrekler hızlı bir şekilde oksijenden mahrum kalır, bu da oradaki hücrelere zarar verir ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Aşırı hızlı çalışan kalp, artan dolaşımın talebine ayak uyduramayınca yeterli kan alamaz ve oksijensiz kalır. Bu, potansiyel olarak ölümcül hasara neden olabilir.

Bu durum, özellikle kalp kasını zayıflatan altta yatan koşulları olan insanlar için bir endişe kaynağıdır. Bağırsaktaki hücreler ısıya özellikle duyarlı görünmektedir. Çok ısındıklarında, bağırsakların duvarı parçalanmaya başlayarak bakterilerin kan dolaşımına sızmasına neden olabilir.

Sıcak çarpmasının tanımlayıcı özelliği, beynin aşırı ısınması ve oksijensiz kalması nedeniyle kafa karışıklığı ve hezeyandır.

Beynin iç termometresi gibi davranan hipotalamus, arızalanmaya bile başlayabilir ve vücudun kendini soğutması için gereken sinyali göndermeyi bırakabilir. Sonuç olarak, sıcak çarpması olan kişiler, organları içeride yanarken terlemeyi durdurabilir.

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan bir kişinin sıcak çarpmasından etkilenmesi ve kalıcı organ hasarı veya ölümü yaşamasının tam olarak ne kadar sürdüğü kişiden kişiye değişir.

Sıcak havaya bir dereceye kadar uyum sağlamak mümkündür - sıcağa alışkın olan bazı sporcular, 40 derecenin üzerindeki iç sıcaklıklarda bile çalışabilirler.

Birisi sıcak çarpması semptomları yaşamaya başladığında, kişiyi hemen soğutmak çok önemlidir; organ hasarını en aza indirmek söz konusu olduğunda her dakika önemlidir.

Bunu yapmanın en iyi ve en hızlı yolu kişiyi buz banyosuna sokmaktır. Bu mümkün değilse, onu soğuk, ıslak bezlere sarmak da yardımcı olabilir.