Yüksek talep nedeniyle iPhone 14 Pro üretimi hızlandı

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 Pro modeline yönelik talebin yüksek olduğunu ve üretimin hızlandığını söyledi.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu açıklamıştı.

Ünlü analist, iPhone 14 Pro modeline olan ilginin ise oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

iPhone 14 Pro üretimi hızlandı

Kuo, Apple’ın üretimi artırma talebinde bulunduğunu ifade etti. Şirket, üretim ortağı Foxconn’dan iPhone 14 Pro üretimini hızlandırmasını istedi.

Bu gelişme, Pro modellerin normal modellerden daha iyi sattığını gösteren raporları da doğrulamış oldu.

Gelen bilgilere göre Apple, Foxconn’dan iPhone 14 üretim hatlarını iPhone 14 Pro modellerine geçirmesini istedi.

Diğer modellerin üretimi düşecek

Analiste göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçları, 3. nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den çok daha kötü oldu.

Apple'ın, önümüzdeki süreçte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus üretimini azaltması bekleniyor.