Yurt dışından gönderilen e-postalara dikkat: Dolandırılabilirsiniz

Yurt dışından; "iş teklifi", "yeşil kart", "para dağıtımı", "yakınınızdan miras kaldı" ve "hesabınıza para yattı" gibi ifadelerin yer aldığı e-postaların sayısında artış yaşanıyor.

Son zamanlarda internet kullanımının oldukça artmasıyla kötü niyetli kişiler e-postalar aracılığıyla saldırmaya başladı.

Uzmanlar, son dönemde yurt dışından dolandırıcılık amaçlı gönderilen e-postalara dikkati çekerek vatandaşları uyarıyor.

Yurt dışından dolandırıcılık amaçlı gönderilen e-postalarda artış yaşanırken, söz konusu maillerde dünyanın önde gelen ülkelerinde iş vaadi sunularak, başvuru için linke tıklanılması isteniyor.

SAHTE VAATLER VAR

Çok farklı vaatlerin sunulduğu e-postalarda, ABD'de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan "yeşil kart" (Green Card) için başvurulabileceği belirtiliyor.

Dolandırıcıların gönderdiği e-postalarda yer alan konular arasında bazı uluslararası vakıfların para dağıttığı, e-postanın gönderildiği adresin sahibinin de bu şanslı kişiler arasında yer aldığı belirtiliyor. E-postada resmi duyuru süsü verilmiş ekler de yer alıyor.

Öte yandan, siber saldırganların kullanıcıları "yüksek kazanç sağlayan yatırım" vaadiyle dolandırma girişiminde bulunduğu görülüyor.

Siber saldırganlar, linke tıklandığında kullanıcıya ait kimlik ve banka hesabı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde yurt dışından dolandırıcılık amaçlı e-postalarda hızlı artışın yaşandığını belirterek, "Salgınla birlikte artan internet kullanımını ve insanların evde kalmasını fırsat bilen siber saldırganlar harekete geçmiş durumda." diye konuştu.

Dolandırıcıların bağış, miras ve yüksek kazanç getirisi gibi vaatlerle vatandaşları cezbetmek istediğini dile getiren Küçük, "Bu yolla kimlik avcılığı dolandırıcılığı yapılmak istenmekte, özellikle banka bilgilerinin ele geçirilmesi hedeflenmektedir. Sonraki aşamalarda, işlemlerin sonuçlanması için bir miktar paranın gönderilmesi istenebilmekte, kişiler dolandırılabilmektedir.

"VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI"

Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür içerikler taşıyan gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel ise son günlerde sosyal medya üzerinden de benzeri dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, SALDIRGANLARIN ODAĞINDA"

Yüksel, Türkiye'nin "oltalama" ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcıyı yanıltmak için ciddi kurumlar ve hukuk büroları taklit edilerek tüketici yanıltılıyor. Ciddi bir kurumdan geliyormuş süsü verilen e-postalardaki linklerle kişilerin bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

Son dönemde gelen e-postalardan bir tanesi de, 'Merhabalar, sizi çok sevdiğim için bilgi vermek istedim. Hakkınızda istismarla ilgili yazılar çıkmış. Ben sizin bir dostunuzum. Size yardımcı olmak istiyorum. Linkten yazıları görebilirsiniz' şeklinde."

Siber güvenlik noktasında bilgi sahibi olunması gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Mutlaka gelen e-postanın kaynağından emin olunması gerekiyor. Ayrıca sosyal medya ve banka hesaplarının hepsi için ayrı ayrı şifre belirlenmeli. Herhangi bir siteden bilgilerin çalınması ve şifrelerin ele geçirilmesi durumunda tüm hesaplara ulaşılması bu yolla engellenmeli." diye konuştu.