Yüz tanıma ile çalışan akıllı silah ABD'de satışa çıktı Colorado merkezli Biofire Tech, yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından ateşlenebilen bir silah üretti.

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Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Her ne kadar birçok kullanıcı yüz tanıma sistemini akıllı telefonların kilidini açmak için kullansa da dünya genelinde şirketler, bu teknolojiyi daha çok güvenlik amaçlı kullanıyor.

Yüz tanıma teknolojisi silahlara geldi

Colorado merkezli Biofire Tech, yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından ateşlenebilen bir silah üretti.

Söz konusu silah, yalnızca parmak izi doğrulaması veya yüz tanıma özelliğiyle çalışıyor.

Biofire'ın silahı, çocuklar tarafından kazara ateş edilmesini önlemek, intiharları azaltmak, polisi silah kapmacalarından korumak veya kaybolan ve çalınan silahları işe yaramaz hale getirmek için tasarlandı.

Biofire, 9 mm tabancanın tüketiciye hazır ilk versiyonlarının bu yılın dördüncü çeyreğinde ön sipariş veren müşterilere gönderilebileceğini açıkladı.

Bu, Armatix'in 2014'te kısa süreliğine satışa sunulmasından bu yana ABD'de piyasada bulunan ilk akıllı silah olarak kayıtlara geçti.

İki diğer Amerikan şirketi, LodeStar Works ve Free State Firearms da akıllı bir silahı piyasaya sürmeK için çalışmalar yürütüyor.