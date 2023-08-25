Yüzde 40 başarı oranı var! Yapay zeka, orman yangınlarına karşı eğitiliyor Kaliforniya'da yapay zeka, orman yangınlarının erken teşhis edilmesi için eğitiliyor. Şu ana kadar 77 orman yangınını tespit eden sistem yaklaşık yüzde 40 başarı oranı elde etti.

ensonhaber.com

Orman yangınlarının şiddeti, yayılması ve sıklığı, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak arttı. Acil önlem alınmazsa, bilim insanları bu tehlikelerin artmasını bekliyor.

Orman yangınları, orman ekosistemlerinin yanı sıra yüksek riskli kırsal alanlar için özel bir tehdit oluşturuyor..

Sağlık, güvenlik, ormancılık, doğal afet ve acil durum yardım kurumları ve kırsal planlama gibi kritik hizmetler ve kaynaklar da zaman zaman yangınlarla mücadelede yetersiz kalıyor.

Yapay zeka eğitiliyor

Kaliforniya'da yapay zeka, orman yangınlarının erken teşhis edilmesi için eğitiliyor. Şu ana kadar 77 orman yangınını tespit eden sistem yaklaşık yüzde 40 başarı oranı elde etti.

Yeni sistem 1.000'den fazla kamerayı duman belirtilerine karşı tarıyor ve yapay zeka şu ana kadar 77 bulguya ulaştı.

Kaliforniya'nın ana yangınla mücadele kurumu Cal Fire, 1.039 yüksek çözünürlüklü kameradan oluşan bir ağ kullanarak orman yangınlarının görsel işaretlerini tespit etmek için yapay zeka modellerini eğitiyor.

Sistem, duman belirtileri gördüğünde, itfaiyecileri ortaya çıkan tehditler konusunda hızla uyarıyor.

Cal Fire'ın istihbarat şefi Phillip SeLegue, yeni yapay zeka sisteminin yalnızca müdahale sürelerini iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bazı yangınları erken tespit ederek, bu yangınların hala yönetilebilir bir boyutta iken ele alınmasına olanak sağladığını söyledi.

Milyarlarca megapiksel görüntü işliyor

Yapay zeka sistemi, Kaliforniya'nın yangına eğilimli alanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayan kameralardan her dakika "milyarlarca megapiksel" görüntü işliyor.

Yapay zeka programı haziran ayında başladı ve başlangıçta Cal Fire'ın komuta merkezlerinin altısında konuşlandırıldı, ancak eylül ayında Cal Fire'ın 21 komuta merkezinin tamamına yayılacak.

Dünyada yapay zeka çalışmaları

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre orman yangınları 2030'a kadar %14, 2050'ye kadar %30 ve 2100'e kadar %50 artacak.

Bu nedenle birçok ülke, şimdiden yapay zekayı yangınlarla mücadelede kullanmak için çalışmalara başladı.

Örneğin ABD merkezli Pano AI, orman yangınlarını algılayabilen ve yerel itfaiyecilere uyarı gönderebilen teknolojisi için 17 milyon dolarlık bir büyüme sermayesi topladı.

Pano AI kurulumu, manzarayı tarayan dağların tepelerine kurulu yüksek çözünürlüklü kameraları içeriyor. Yapay zeka, dumanı veya yangınları algılamak için bu görüntüleri analiz edebiliyor ve ardından itfaiye uzmanlarını "dakikalar içinde" uyarabiliyor.

Pano AI, şu anda ABD eyaletleri California, Colorado, Oregon, Washington, Idaho ve Montana'da 6 milyon dönümden fazla alana hizmet verdiğini söylüyor.

Pano AI dışında birçok şirket, yapay zekayı yangınla mücadele için çoktan eğitmeye başladı.