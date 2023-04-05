Yüzde 92 düştü! Samsung'un üç aylık karı, 14 yılın en düşük seviyesine geriledi Samsung Electronics'in ilk çeyrek net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 düşerek 14 yılın en kötü performansını kaydetti.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, 2023 yılına pek de iyi başlamadı. Çip krizinin hafiflemesi nedeniyle, şirketin ilk çeyrek net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 düşerek, 1.08 trilyon won'a (823 milyon dolar) geriledi.

Bu, şirket verilerine göre 2009'un ilk çeyreğinde elde edilen 590 milyar won'luk kârdan bu yana en düşük seviye.

Analistler, yeni bir amiral gemisi akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin mobil kârları desteklemesinin beklendiğini, ancak bellek yongası fiyatlarının ve envanter değerlerinin düşmesi nedeniyle çip bölümünün muhtemelen üç ayda bir 3 trilyon wondan (2,3 milyar dolar) fazla kayıp bildirdiğini söyledi.

2022 itibarıyla dünyanın en büyük bellek yongası, TV ve akıllı telefon üreticisi olan Samsung, küresel tüketim trendlerine de öncülük ediyor.

Yonga fiyatları düşüyor

TrendForce verilerine göre; akıllı telefonlarda, PC'lerde ve sunucularda yaygın olarak kullanılan DRAM bellek yongalarının fiyatları, son çeyrekte yaklaşık yüzde 20 düşerken, veri depolamada kullanılan NAND flash yongalarının fiyatları yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 15 geriledi.

Veri merkezi operatörleri, akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticileri de dahil olmak üzere müşteriler, artan enflasyon nedeniyle teknolojik cihazlara yönelik tüketici talebi durgun kaldığından, yeni çipler satın almaktan kaçınıyor.