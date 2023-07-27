Zam iddiası gerçek oluyor! iPhone 15 serisinin fiyatları ortaya çıktı Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Son olarak, telefonların muhtemel fiyatlarını gösteren sızıntılar paylaşıldı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinin muhtemel fiyatlarını gösteren yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 15 serisinde önemli miktarda fiyat artışına gideceği aktarılmıştı. Görünüşe göre bu iddialar giderek daha da kuvvetleniyor.

iPhone 15 fiyatları nasıl olacak

İngiliz bankası Barclays'in analisti Tim Long'a göre Apple'ın gelecek iPhone 15 Pro modelleri mevcut modellerden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak.

Long, bu bilginin Asya'daki tedarik zinciri şirketleriyle yapılan görüşmelere dayandığını belirtiyor.

iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'dan 100 dolar daha pahalı olması, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor.

Öte yandan, serinin başlangıç modelleri iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Tüm bu bilgilere dayanarak, iPhone 15 modellerinin şu fiyatlardan satışa çıkması bekleniyor:

iPhone 15 799 dolar

iPhone 15 Plus: 899 dolar

iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

Hatırlayacak olursak, iPhone 14 modellerinin çıkış fiyatları şöyleydi:

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Plus: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 999 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1.099 dolar

iPhone 15 serisi neler sunacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yeniden tasarlanmış bir kamera tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile ilgili iddia edilen teknik özellikler arasında, akıllı telefonların sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekranlara sahip olabileceği yer alıyor.

Ayrıca Apple'ın, iPhone 14 Pro'larda bulunan "Dinamik Ada" ekran tasarımını iPhone 15 serisindeki tüm modellere getirmesi bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 48 megapiksel bir kameraya sahip olması beklenirken, telefonların A16 çipinden güç alacağı ve 6GB RAM ile geleceği söyleniyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinin ise A17 çipinden güç alması ve 8GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Apple, iPhone 15 Pro modellerinde çerçeveleri ciddi anlamda inceltecek ve bu çerçeveler kavisli olacak.