Zararlı 36 uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı

Google, zararlı yazılım içeren 36 kamera uygulmasının Play Store'dan kaldırıldığını açıkladı. Gelin bu uygulamaların isimlerine daha yakından bakalım.

Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı ve birçok zararlı uygulamanın bulunduğu Android mağazası Google Play Store, yine bir gizlilik problemi yaşadı.

Son zamanlarda bazı uygulamalarda gizlilik politikasının kötüye kullanıldığına dair geri bildirim alan Google, 36 farklı kamera uygulamasını mağazadan kaldırdı.

Güvenlik şirketi White Ops tarafından tespit edilen zararlı uygulamaların hepsi güzellik, selfie ve filtre kategorisinde yer alıyor.

KALDIRILAN ZARARLI UYGULAMALAR

Google tarafından kaldırılan ve yarım milyondan fazla indirilen toplam 36 uygulama şu şekilde:

Yoroko Camera

Solu Camera

Lite Beauty Camera

Beauty Collage Lite

Beauty & Filters Camera

Photo Collage & Beauty Camera

Beauty Camera Selfie Filter

Gaty Beauty Camera

Pand Selife Beauty Camera

Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Benbu Selife Beauty Camera

Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor

Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Selife Beauty Camera & Photo Editor

Fog Selife Beauty Camera

First Selife Beauty Camera & Photo Editor

Vanu Selife Beauty Camera

Sun Pro Beauty Camera

Funny Sweet Beauty Camera

Little Bee Beauty Camera

Beauty Camera & Photo Editor Pro

Grass Beauty Camera

Ele Beauty Camera

Flower Beauty Camera

Best Selfie Beauty Camera

Orange Camera

Sunny Beauty Camera

Landy Selfie Beauty Camera

Nut Selfie Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Art Beauty Camera-2019

Elegant Beauty Cam-2019

Selfie Beauty Camera & Funny Filters

Selfie Beauty Camera Pro

Pro Selfie Beauty Camera

Her ne kadar bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılsa da daha önce yüklenen birçok telefonda yer almaya devam ediyor. Bu nedenle uygulamaları daha önce indiirp indirmediğinizi kontrol edebilir ve kaldırabilirsiniz.