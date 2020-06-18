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- Zararlı 36 uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı
Zararlı 36 uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 13:04
Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı ve birçok zararlı uygulamanın bulunduğu Android mağazası Google Play Store, yine bir gizlilik problemi yaşadı.
Son zamanlarda bazı uygulamalarda gizlilik politikasının kötüye kullanıldığına dair geri bildirim alan Google, 36 farklı kamera uygulamasını mağazadan kaldırdı.
Güvenlik şirketi White Ops tarafından tespit edilen zararlı uygulamaların hepsi güzellik, selfie ve filtre kategorisinde yer alıyor.
KALDIRILAN ZARARLI UYGULAMALAR
Google tarafından kaldırılan ve yarım milyondan fazla indirilen toplam 36 uygulama şu şekilde:
- Yoroko Camera
- Solu Camera
- Lite Beauty Camera
- Beauty Collage Lite
- Beauty & Filters Camera
- Photo Collage & Beauty Camera
- Beauty Camera Selfie Filter
- Gaty Beauty Camera
- Pand Selife Beauty Camera
- Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Benbu Selife Beauty Camera
- Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera
- Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Fog Selife Beauty Camera
- First Selife Beauty Camera & Photo Editor
- Vanu Selife Beauty Camera
- Sun Pro Beauty Camera
- Funny Sweet Beauty Camera
- Little Bee Beauty Camera
- Beauty Camera & Photo Editor Pro
- Grass Beauty Camera
- Ele Beauty Camera
- Flower Beauty Camera
- Best Selfie Beauty Camera
- Orange Camera
- Sunny Beauty Camera
- Landy Selfie Beauty Camera
- Nut Selfie Camera
- Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera
- Art Beauty Camera-2019
- Elegant Beauty Cam-2019
- Selfie Beauty Camera & Funny Filters
- Selfie Beauty Camera Pro
- Pro Selfie Beauty Camera
Her ne kadar bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılsa da daha önce yüklenen birçok telefonda yer almaya devam ediyor. Bu nedenle uygulamaları daha önce indiirp indirmediğinizi kontrol edebilir ve kaldırabilirsiniz.
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