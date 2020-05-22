Zırhlı pikap aracı Tulga seri üretime hazır

BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi.

Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten BMC, Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticileri arasında bulunuyor.

İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül 2019'da BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıkan zırhlı pikap aracı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kullanılmış ve adının miğfer anlamına gelen Tulga olmasına karar verilmişti.





TULGA SERİ ÜRETİME HAZIR

Araç, geçen sürede güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirildi. Performansı yukarı çekilen ve yeni donanımlar eklenen pikap araç, son tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi.

Araç son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

7 FARKLI SÜRÜMÜ OLACAK

İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor.





SİLAHLANDIRILABİLECEK

Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına yerleştirilecek sistemlerle silahlandırılabilecek.

Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olacağı tahmin ediliyor.

Sonradan zırhlandırılan araçlarda kısa sürede bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalar ortaya çıkıyor. Ancak Tulga, doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabilecek.



