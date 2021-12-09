Zoom, kullanıcı istatistiklerini paylaştı

ABD merkezli şirketin uygulamasına ilişkin kullanıcı deneyimleri açıklandı. Toplantılara en çok katılımın yataktan yapıldığı belirtildi.

Popüler video konferans uygulaması Zoom, kullanıcılarıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

15 Kasım 2020-15 Kasım 2021 arası döneme ait kullanıcı verilerine göre, Zoom, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 200 ülke ve bölgede kullanıldı.

VİDE KONFERANS UYGULAMASININ VERİLERİ

Hafta boyunca Zoom üzerinden toplantı trafiğinin en yoğun olduğu gün çarşamba iken, onu salı ve perşembe günleri izledi. Ortalama toplantı uzunluğu 54 dakika oldu ve toplantılara katılan ortalama kişi sayısı 10 olarak kayıtlara geçti.

Yıl boyunca Zoom üzerinden yapılan toplantılar için trafiğin en yoğun olduğu gün “Dünya Sarılma Günü” olan 21 Ocak oldu. Zoom üzerinden yapılan aramalar için en yoğun gün 21 Eylül ve online seminerler için ise en yoğun gün 25 Şubat şeklinde ortaya konuldu.

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI: EN ÇOK KATILIM YATAKTA YAPILDI

Kullanıcıların toplantılara katıldıkları en ilginç yerler ise yüzde 42 ile yatak oldu. Katılımcıların yüzde 21’i koşarken ve yürürken toplantıya katıldıklarını ifade ederken, yüzde 11’i toplu taşımada Zoom görüşmesine katıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARKA PLAN: AÇIK HAVA MANZARASI

Arka plan değiştirme de Zoom’un en sevilen özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. 2021 yılında kullanıcıların en çok kullandığı arka planlara bakıldığında ilk üç sırada; açık hava manzaraları (yüzde 26), bulanık arka plan (yüzde 25) ve çalışılan şirket ile ilgili arka planlar (yüzde 20) yer alıyor.

RAHAT GİYİNME TERCİHİ İLK SIRADA

Kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak için bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette kullanıcıların yüzde 68'i katıldıkları toplantılarda rahat giyinmeyi tercih ettiklerini bildirdi. Yüzde 47’si Zoom toplantıları sırasında yemek yemenin uygun olmadığını belirtirken, yüzde 26'sı görüşmelere katılmadan önce duş almadığını söyledi.

GÖRÜŞMELERDE KULLANILAN EN POPÜLER İFADELER

2021 yılında Zoom görüşmelerinde en sık kullanılan ifadeler ise yüzde 71 ile “Sesiniz kısık” oldu. Bu ifadeyi yüzde 57 ile “Herkes ekranımı görebiliyor mu?” ve yüzde 21 ile “Bir sonraki slayt lütfen!” takip etti.

EN POPÜLER AKTİVİTE VE ALIŞKANLIKLAR

Zoom üzerinde 2021 yılı boyunca yapılan en popüler aktivitelere gelindiğinde; kullanıcıların yüzde 73'ü “happy hour” buluşmalarına ve oyun gecelerine katıldıklarını, yüzde 34'ü ise bir egzersiz programına veya yemek kursuna katıldıklarını belirtti. Kullanıcıların yüzde 75'i ise Zoom buluşmalarının sonunda ayrılmadan önce el salladıklarını ifade etti.

YAŞANAN EN İLGİNÇ ANLAR

Katılımcıların yüzde 43’ü Zoom görüşmelerinden önce toplantıya katıldıkları odanın yalnızca kamerada görünen bölümünü temizlediklerini ifade etti. Ebeveynlerin yüzde 43’ü girdikleri toplantılarda çocuklarını diğer katılımcılara gösterdi.

Yüzde 39’luk bir katılımcı grubu, yakın arkadaşları ya da iş arkadaşları ile eğlence ve sohbet amaçlı özel yayınlar yaptıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 36’sı, Zoom görüşmesi sırasında evcil hayvanlarının yayına girdiğini ifade etti.