Zoom kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini hediye etti

Zoom kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini hediye etti

Zoom kurucusu Eric Yuan, 6 milyar dolarlık hissesini ismi açıklanmayan kişi ve kurumlara hediye ettiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, 2020 yılında bir önceki yıla göre gelirlerini yüzde 326 artırarak 2.65 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Şirketin son çeyrekteki geliri ise yüzde 369 artışla 882.5 milyon dolara yükseldi.

Zoom hisselerindeki artış sonrası kurucu Eric Yuan, dünyanın en zengin 100 isminden birisi oldu. Yuan'ın Zoom'daki hisselerinin yaklaşık 17 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

6 MİLYAR DOLARLIK HİSSESİNİ HEDİYE ETTİ

Zoom tarafından yapılan resmi bildiriye göre Eric Yuan, yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki 18 milyon adet hisseyi ismi açıklanmayan kişi ve kuruluşlara hediye olarak devretti.

51 yaşındaki Yuan, bu hamlesiyle son zamanlarda hisse senedi bağışlayan dünyanın mega zenginlerinin arasına katıldı.

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos; geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele için verilen 10 milyar dolarlık taahhüdü desteklemek için Amazon hisselerini bağışlamıştı.